"Пришел с оружием": экс-футболист "Динамо" раскритиковал украинцев в чемпионате России

Бывший футболист сборной Украины, киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и "Днепра" Владимир Езерский с осуждением воспринимает выступления игроков из нашей страны в чемпионате России.

"Все зависит от воспитания и ценностей таких футболистов. Немаловажно то, знает ли игрок историю своей страны. Особенно, это касается игроков с Донбасса. Наш сосед пришел с войной, он пришел с оружием. Они все выехали оттуда – и "Шахтер", и Ракицкий, и Гай... И после этого переходить в чемпионат России – я этого не воспринимаю", – сказал Владимир в интервью "Вацко Light".

Владимир Езерский ФФУ

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Езерский отметился эпичным троллингом Ярослава Ракицкого, который нынешней зимой перешел из "Шахтера" в питерский "Зенит".

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