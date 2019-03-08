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"Пришел с оружием": экс-футболист "Динамо" раскритиковал украинцев в чемпионате России

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Бывший футболист сборной Украины, киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и "Днепра" Владимир Езерский с осуждением воспринимает выступления игроков из нашей страны в чемпионате России.

"Все зависит от воспитания и ценностей таких футболистов. Немаловажно то, знает ли игрок историю своей страны. Особенно, это касается игроков с Донбасса. Наш сосед пришел с войной, он пришел с оружием. Они все выехали оттуда – и "Шахтер", и Ракицкий, и Гай... И после этого переходить в чемпионат России – я этого не воспринимаю", – сказал Владимир в интервью "Вацко Light".

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"Зенит" с Ракицким оконфузился в Лиге Европы

Владимир Езерский

Владимир Езерский

ФФУ

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Езерский отметился эпичным троллингом Ярослава Ракицкого, который нынешней зимой перешел из "Шахтера" в питерский "Зенит".

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Персона
Владимир Езерский
Теги
ФК ШахтерФК Динамо Киев
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Наш сосед пришел с войной, он пришел с оружием." ------------------ Это совсем не мешает нерабам пользоваться российским газом и углём. Хохлы - самая беспринципная и трусливая нация в Мире!
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