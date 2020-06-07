Принято официальное решение по контракту Шевченко и сборной Украины

Андрей Шевченко продлил контракт со сборной Украины по футболу до конца 2022 года, сообщил на брифинге глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

"Я с радостью хочу вас проинформировать, что исполком проголосовал за продление контракта с тренерским штабом Андрея Шевченко до 31 декабря 2022. Я считаю, что это очень символично, что это произошло именно во Львове", – заявил Павелко.

Андрей Николаевич лаконично поблагодарил за доверие.

"Мне очень приятно, что исполком принял решение дать возможность продлить мне и моему тренерскому штабу еще на два с половиной года контракт. Мы приступим к изучению договора, и в ближайшем будущем подпишем все официальные бумаги. Главное, что договоренность уже есть", – заявил Шевченко, обменявшись с вице-президентом УАФ Александром Герегой меморандумами про сотрудничество.

Как сообщал OBOZREVATEL, нынешний договор Шевченко с УАФ был рассчитан до июля нынешнего года, однако из-за переноса Евро-2020 возникла необходимость в его продлении.