Бывший тренер "Динамо" Юрий Семин признался, что решение покинуть киевский клуб после успешного сезона 2008/09 было ошибкой.

"Со спортивной точки зрения уход из киевского "Динамо" летом 2009 года получился для меня чересчур сложным морально. С одной стороны, Наумов позвал меня в родной клуб (московский "Локомотив" – Ред.) – именно клуб, а не дом, потому что из дома не выгоняют. С другой, мы выиграли чемпионат Украины, дошли до полуфинала Кубка УЕФА, вышли в Лигу чемпионов. У нас была суперкоманда, а киевские болельщики приняли "москаля". Но я не воспользовался возможностью получить удовольствие от гимна Лиги чемпионов и игры в ней, и это было неправильно", – признался Семин в интервью изданию Спорт-Экспресс.

Юрий Семин Football24.ru

Напомним, что российский специалист работал с киевлянами в 2007-2009 и 2010-2012 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист "Динамо" Александр Алиев заявил, что вылет команды в полуфинале Кубка УЕФА от донецкого "Шахтера" случился из-за ошибки Семина.