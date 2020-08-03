Принял пяткой и пробил с лета: в Новой Зеландии забили невероятный гол с центра поля

Михаил Морозов Футбол 17:55, 3.08.2020 Обновлено: 18:20, 3.08.2020

Аргентинский нападающий Эмилиано Таде отметился невероятным голом в матче любительского чемпионата Новой Зеландии между "Централ Юнайтед" и "Хэмилтон Уондерерс".

Команда 32-летнего игрока забила четыре безответных мяча в ворота своих соперников, но один из них получился особенно красивым. "Уондерерс" большими силами пошли вперед на подачу штрафного, но футболисты хозяев выбили мяч к центральному кругу. Защитник гостей ошибся при передаче, отдав пас на Таде, который принял игровой снаряд пяткой и сразу же пробил, увидев, что голкипер соперников далеко вышел из ворот.

Отметим, что аргентинец также является игроком профессиональной команды "Окленд Сити", в составе которой он шесть раз подряд выиграл Лигу чемпионов среди клубов Океании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Норвегии футболист забил гол с 40 метров, пытаясь отобрать мяч.

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