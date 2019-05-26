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"Приходится отбиваться": над Ярмоленко "издеваются" в "Вест Хэме" из-за победы Зеленского

2.2тЧитать материал на украинском

Полузащитнику английского "Вест Хэма" Андрею Ярмоленко приходится выдерживать нападки одноклубников после результатов выборов в нашей стране.

"Пацаны следят за ситуацией в Украине. Тот же Пеллегрини, когда были выборы, после первого круга он подходил, спрашивал: "А это правда. что в первом круге выиграл комик". Я говорю – да. И после второго круга спрашивал. Пацаны, понятно, подтравливают, шутят по поводу этого. Приходится отбиваться", – сказал футболист сборной Украины в интервью Youtube-каналу "Бомбардир".

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Напомним, что Андрей получил в конце октября 2018 года тяжелую травму из-за которой выпал из игр на 7 месяцев.

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Персона
Андрей Ярмоленко
Место
Англия
Тег
ФК Вест Хэм
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