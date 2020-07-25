Приход Луческу в "Динамо" усилит "Шахтер", – эксперт

Назначение Мирчи Луческу главным тренером Динамо усилит "Шахтер", считает эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Михаил Метревели.

По мнению футбольного функционера ,"горняки" на каждый поединок будут выходить более мотивированными.

"С приходом Луческу в "Динамо", "Шахтер" станет еще сильнее и мотивированней. У меня нет сомнений. Теперь Шахтер будет сражаться не только против Динамо, но и против Мистера", – сказал Михаил Зелимханович в комментарии для программы Футбол NEWS..

Метревели сравнил "Динамо" 2020 года с "Шахтером" 2008 года.

"Наверное, тогда ситуация была сопоставима с той, в которой сейчас оказалось Динамо. Я имею в виду, сложный кризис команды. Наверное, у дончан ситуация была даже более сложная. Все были уверены, что Мистер должен уйти, он был одной ногой на выходе. Единственным, кто его поддержал, был президент Шахтера. Он рискнул и все поставил на зеро. Тогда рулетка остановилась в нужном месте, и клуб выиграл. Насколько президент Динамо сильный в этом аспекте игрок, мы посмотрим", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо" вместо отправленного в отставку Алексея Михайличенко.

Также стало известно, что Мирче будет помогать экс-тренер "Шахтера" – молдавский специалист Александр Спиридон.

Сразу после презентации Луческу прокомментировал свое назначение на пост тренера "Динамо".