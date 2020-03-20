Пригрозили войсками: президент футбольного клуба разозлил власти Италии призывом нарушать карантин

Из-за эпидемии коронавируса в Италии все футбольные клубы лишись возможности тренироваться, но президент римского "Лацио" Клаудио Лолито ставит свои интересы поверх карантина.

Недавно Лолито призвал своих футболистов начинать тренировки уже с 23 марта, чтобы команда была полностью готова к возобновлению чемпионата. На фоне этого премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил с резким заявлением, по словам итальянского скаута Алекса Великих намекнув на ввод войск в следствие нарушения карантина в том числе из-за занятий спортом.

Президент "Лацио" Клаудио Лолито (справа) с лучшим бомбардиром команды Чиро Иммобиле

"Наверное, это одна из самых жарких тем сейчас. Недавно президент "Лацио" Клаудио Лолито обратился к своей команде с призывом вскоре заняться физической работой. И все понимают – кто раньше начнет физ. подготовку и возобновит тренировки, тот будет лучше готов к возобновлению чемпионата. А те клубы, которые строго придерживаются указаний властей и представителей спортивной медицины, будут находится в положении отстающих", - говорит итальянский скаут клуба Серии А "Кальяри" Алекс Великих в интервью OBOZREVATEL.

"Сегодня (разговор состоялся в четверг, 19 марта. – прим. авт.) премьер-министр Италии выступил с жестким заявлением насчет массовых мероприятий и пребывания граждан на улице. Например, есть ребята, которые занимаются "джоггингом" (бег трусцой, пробежки) – они в целом нарушают закон и получают штрафы (и даже предупреждения попасть в тюрьму), однако конституционный и апелляционный суды признают эти решения недействительными. Ведь в Италии нет закона, запрещающего именно этот вид деятельности", - объясняет Великих.

Алекс Великих footboom.net

"Поэтому премьер-министр обозначил, что карантинные меры будут продолжены, и все должны адекватно отнестись к запрету беговой и т.п. работы на свежем воздухе как к настоятельной просьбе. Просьбе, которая может превратиться в закон, для соблюдения которого (и урегулирования ситуации в целом) нужно вводить войска на улицы", - сказал Алекс Великих.

Серия А была остановлена 9 марта после 26 тура из-за разыгравшейся эпидемии коронавируса. В этом сезоне "Лацио" впервые за много лет серьезно претендует на "золото", поэтому в клубе очень раздосадованы ситуацией с коронавирусом и хотят полноценного возобновления чемпионата в скорейшие допустимые сроки. Правительством Италии введен запрет на все массовые мероприятия минимум до 3 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно итальянские власти анонсировали ориентировочную базовую дату возобновления Серии А.

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