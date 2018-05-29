Пригрозили смертью: российские фанаты устроили переполох в Англии перед ЧМ-2018

Российские футбольные хулиганы угрожают расправой английским фанатам-геям и транссексуалам, которые отправятся на чемпионат мира.

"Радужные" болельщики группы "Три льва" получили электронные письма с угрозами жизни и здоровью. Некоторые были настолько грозными, что Pride In Football - союз ЛГБТ групп футбольных фанатов – сообщил об этом в полицию.

Об этом пишет Мirror.

Сообщается, что Федерация футбольных болельщиков в сотрудничестве с Футбольной ассоциацией Англии, а также Министерством иностранных дел и по делам Содружества выпустила руководство, в котором сообщается, что фанаты ЛГБТ отправляются на турнир, чтобы не публично демонстрировать свою ориентацию.

Стоит отметить, что в 2017 году Россия заняла 48-е место из 49 европейских стран, выступающих за права ЛГБТ.

Как сообщал OBOZREVATEL, английские фанаты намерены устроить ад российским болельщикам на домашнем ЧМ.