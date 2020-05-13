Приговор Кокорину и Мамаеву отменен

Приговор российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву отправлен на пересмотр ввиду существенных нарушений закона.

Кокорин (слева) и Мамаев МК

Осуждённые на различные сроки лишения свободы и уже отбывшие наказание футболисты требовали пересмотреть приговор, вынесенный Мосгорсудом.

Второй кассационный суд общей юрисдикции постановил отменить приговор и направил его на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Судебная коллегия рассмотрела жалобы адвокатов на апелляционный приговор и отменила его ввиду существенных нарушений.

По словам адвокатов, приговор отменили из-за того, что Александра Кокорина признали виновным в эпизоду с Соловчуком, хотя он стоял в стороне и не принимал участия в драке. Также не дана оценка высказываниям Пака, которые могли спровоцировать Кокорина, сообщает Telegram-канал Mash

Отметим, что футболисты провели в колонии, куда были отправлены 4 июля, 60 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Александра Кокорина и Павла Мамаева признали виновными в избиении чиновника Минпромторга РФ и водителя журналистки "Первого канала". Форварду "Зенита" дали полтора года тюрьмы, а его другу – один год и пять месяцев.

8 октября 2018-го Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновника в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, из-за чего тот получил сотрясение мозга.

Футболисты обвинялись по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Им грозило до 7 лет лишения свободы.

Кроме того, спустя некоторое время появились новые подробности драки.

6 февраля, во время объявления приговора по делу Александра Кокорина и его брата Кирилла, разрыдалась мать спортсмена.

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