"Придется везти": легенда "Челси" указал на опасность матча с "Динамо"

Легендарный футболист лондонского "Челси" Пэт Невин назвал киевское "Динамо" самым серьезным соперником англичан в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

В своей колонке для официального сайта "синих" он отметил, что хорошим результатом для команды Маурицио Сарри в матче 7 марта станет победа с разницей в два мяча.

ФК "Динамо" Киев

"Киев, несомненно, станет крепким орешком и самым серьезным испытанием в Лиге Европы. Конечно, я бы предпочел, чтобы мы проводили дома ответную игру. Как бы то ни было, если мы выиграем с преимуществом меньше, чем в два мяча, нам придется везти в Украину всех ключевых футболистов", – подчеркнул Невин.

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Челси" – "Динамо" состоится в четверг, 7 марта, на стадионе "Стэмфорд Бридж" у Лондоне. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском "Динамо" рассказали о катастрофической ситуации с нападающими.

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