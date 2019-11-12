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12 ноября • обновлено в 18:07
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"Презираю Америку": знаменитый украинский тренер высказался о политике

1.7т
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Известный украинский футбольный тренер, бывший наставник луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный высказал свое отношение к США и демократии.

Виталий Кварцяный

Виталий Кварцяный

ФК "Волынь"

"Конечно, я привык к демократии. Но это не то направление, которое я ставлю во главу существования страны. Я хотел бы иметь какой-то порядок, дисциплину, ответственность. А не так, как у нас, в обнаженном смысле, что все можно. Все разрешено, но никто ни за что не отвечает. Мне не нравится западная мода и ее навязывание нам, то, во что сейчас одевается молодежь. Это не украинский стиль. Что хорошего дала кому-то Америка? Я презираю Америку, она деформирует отношения", - сказал Кварцяный в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

По мнению тренера, за океаном существует практика доносов.

"Я интересовался, у меня знакомые там живут. Там стукач на стукаче. Поселился кто-то рядом и за ним будут следить и докладывать полиции. Какая тут демократия", – заявил 66-летний бывший наставник.

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Также он раскритиковал современные американские гаджеты.

"Вот мне посоветовали iPhone три месяца назад. Это худший телефон, который у меня был. Я правда не умею на нем хорошо работать, но у меня был проще и лучше. Я хуже вижу, чем обычно. Может, я слаб, у меня первый юношеский разряд, а надо быть мастером спорта, чтобы на нем работать. Штука, конечно, хорошая: без нее сейчас никак, можно футбол посмотреть в дороге. Но раньше люди жили и без смартфонов", – добавил Кварцяный.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший звездный футболист "Динамо" Владислав Ващук откровенно рассказал о "заскоках" Кварцяного.

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Виталий Кварцяный
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Презирают Америку только совки, больше никто. Презирает тот, кто не хочет что-то менять в своей жизни, причем когда эта жизнь заканчивается. Поэтому чтобы жить хорошо, нужно работать как американцы, там все сделано для людей. Переквалифицируйся и получай бабки, а не нищенскую пенсию.
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Viking Ingwar
Viking Ingwar
Какую Америку??? Хорошо, что Америка этого не знает. Не дай Бог обидится. И останется " Волынь" на Волыни без всякой перспективы.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Это и не удивительно. Кварцяный в своем репертуаре, он же человек Совка.
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