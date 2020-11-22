Президент украинского футбольного клуба заматерился в прямом эфире. Видео

Президент футбольного клуба "Черкащина" Владимир Лашкул не смог сдержать эмоций во время трансляции матча 12-го тура чемпионата Украины во Второй лиге против "Кривбасса-2020".

На 14-й минуте встречи после несильного удара Виктора Берко по воротам Дениса Старченко, последний допустил постыдный ляп. Мяч выскользнул из перчаток голкипера и покатился между ног прямо в ворота.

Лашкул прокомментировал этот эпизод общеизвестным междометием из пяти букв. Отметим, что игра завершилась в итоге со счетом 1:1.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 19-летний голкипер тернопольской "Нивы" Даниил Ермолов пропустил курьезный гол после удара с центра поля в поединке 14-го тура Первой лиги чемпионата Украины по футболу.