Президент УЕФА отреагировал на информацию о том, что у России могут отобрать Евро-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил уверенность в том, что Евро-2020 состоится летом 2021 года, несмотря на новую волну коронавируса на континенте.

Тем не менее, в интервью изданию ESPN он отметил, что чемпионат Европы может пройти в измененном формате. В частности, может сократиться количество стран-хозяев первенства.

"Мы обеспокоены возникшей ситуацией, но у нас нет ни капли сомнения в том, что Евро-2020 состоится. Однако стоит отметить, что, возможно, мы будем вынуждены провести чемпионат не в двенадцати, а в одиннадцати, восьми, пяти или даже одной стране", – заявил Чеферин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае сокращения количества принимающих стран стадионы в Санкт-Петербурге (Россия) и Баку (Азербайджан) являются главными кандидатами на то, чтобы лишиться возможности проводить матчи Евро-2020.