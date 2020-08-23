Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что организация проведет переговоры о сохранении формата "финала восьми", который использовался для завершения прерванных пандемией коронавируса сезонов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Чеферин отметил, что ему эта система противостояния в одном матче кажется более интересной, чем система с двумя матчами.

"Финал восьми" – одна из интересных вещей, которые принесла пандемия. Нам пришлось создать такой формат. Были вынуждены так играть, но в итоге мы получили очень интересную систему. Сейчас довольно сложно втиснуть "финал восьми" в календарь. Но мы увидели, что людям нужны захватывающие матчи. В одном матче Лиги чемпионов или Лиги Европы любой может победить. Так что в будущем нужно подумать об этом. Полагаю, в сентябре или октябре мы всерьез обсудим это", – цитирует главу Союза АР.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 23 августа, состоится финал Лиги чемпионов "Бавария" – ПСЖ. Стали известны телеканалы, которые покажут встречу.

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