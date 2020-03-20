Президент Сербии пригрозил арестом сбежавшему из-под карантина игроку "Реала"

Президент Сербии Александр Вучич пригрозил арестом Луке Йовичу из "Реала", прилетевшему на родину ради дня рождения своей девушки и замеченному во время празднования на улицах Белграда.

"К сожалению, наши футбольные звезды подают плохой пример гражданам. Они зарабатывают миллионы и думают, что могут игнорировать приказ об обязательной самоизоляции по возвращению на родину. Если Йович покинет свою квартиру, то будет арестован. Я уверен, что он сожалеет о своих действиях, но он должен понимать, что жизнь людей важнее его миллионов", – цитирует слова Вучича издание Marca.

Лука Йович

Стоит отметить, что ранее Йович ответил на критику, но по-настоящему так и не извинился за свое поведение.

"Я очень сожалею, что некоторые люди не выполнили свою работу и не объяснили мне, как нужно действовать в условиях изоляции", – заявил он.

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