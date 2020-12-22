Президент "Руха" поставил точку в ситуации с переходом Милевского

Президент "Руха" Григорий Козловский заявил, что украинский нападающий Артем Милевский не перейдет в его команду.

В интервью на официальном YouTube-канале клуба он рассказал, что согласился бы на его трансфер, если бы не философия "Руха", которая предусматривает работу с молодыми футболистами. Владелец команды признался, что они с тренером Иваном Федыком уже приняли окончательное решение по этому вопросу.

"Положа руку на сердце, если бы я был главным тренером, и у моего клуба не было такой философии развития, я бы с радостью и Селезнева, и Милевского взял бы в команду. Это и для маркетинга супер. Но мы с Иваном Федыком пожали руку и приняли окончательное решение. У нас есть тренерский совет, который должен утвердить кандидатуру того или иного футболиста. У нас такая философия, что играть должны молодые, поэтому, к сожалению, наш ответ – нет", – рассказал Козловский.

После первого круга украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Рух" занимает 12-е место с 9 очками после 13 туров.

Напомним, что Милевский завершил выступления за брестское "Динамо" после почти двух лет в клубе. За это время он провел 102 матча за команду, забив 19 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Артем спародировал президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, представив, какой была бы его реакция на подписание контракта с нападающим.