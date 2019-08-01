Президент "Реала" мягко "отшил" Зидана

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес пообщался с главным тренером "сливочных" Зинедином Зиданом по поводу хавбека английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает ESPN.

По словам главы мадридского клуба, подписать полузащитника ближайшим летним трансферным окном будет проблематично.

Зидану нравится стиль игры Погбы, поэтому он попросил Переса и генерального директора "Реала" Хосе Анхеля Санчеса еще раз поговорить с МЮ по поводу футболиста. Однако руководители "королевского клуба" ему отказали, сообщив, что уже и так потратили более €300 млн на новых игроков.

Манкунианцы не хотят отдавать Погбу менее чем за €200 млн. Ранее сообщалось, что наставник "Манчестер Юнайтед" намерен строить игру команды вокруг Погба.

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