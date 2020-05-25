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25 мая • обновлено в 21:33
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Президент "Лиона" назвал идиотами французских чиновников из-за запрета на футбол

1.4т
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Президент французского "Лиона" Жан Мишель-Ола жестко раскритиковал чиновников страны за досрочное завершение футбольного сезона из-за пандемии коронавируса.

По словам функционера, в Испании, которая больше пострадала от болезни, приняли решение доиграть национальные турниры.

Жан-Мишель Ола

Жан-Мишель Ола

"В последние два месяца чиновники в испанской федерации следили за ситуацией и сотрудничали с УЕФА. Парадоксально, что Испания, которая в большей степени, чем Франция, пострадала от пандемии коронавируса, нашла решение. 23 апреля главы Ла Лиги и Лиги 1 присутствовали на конференции с УЕФА. Тогда им обоим предложить подождать. Но наши чиновники поступили иначе. Похоже, что мы просто идиоты. УЕФА выпустил медицинский протокол, который мы даже не рассматривали во Франции. Это невероятный скандал", – цитирует Ола Чемпионат.com со ссылкой на L'Equipe.

Как сообщал OBOZREVATEL, клубы украинской футбольной Премьер-лиги приняли решение о доигровке сезона. При этом с датой возобновления первенства команды пока не определились.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Чемпионат Франции
Тег
ФК Олимпик Лион
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