Президент клуба Первой лиги прокомментировал информацию об избиении судьи после матча

Президент "Агробизнеса" и по совместительству вице-президент УАФ Олег Собуцкий заявил, что не дал разозленным болельщикам побить главного арбитра матча Первой лиги между его командой и "Минаем" Юрия Иванова.

"Судейство негативное. Люди были разозленные и хотели идти бить судью. Я этих людей задержал и не пустил, собралось их очень много. То, что их били на стадионе, пусть рассказывают кому-то другому. Я сдержал людей, ведь из судей должны были сделать просто кучу мяса. На Семенце был чистый пенальти, мне все эксперты звонят и говорят. Восемь желтых карточек... Мы знали, что будет такая игра. Перед матчем поприветствовал их, пожелал им хорошего и честного судейства, пошутили и разошлись. И вот что случилось", – цитирует слова Собуцкого издание footballua.tv.

Ранее появилась информация о том, что арбитра Юрия Иванова избили в судейской комнате после окончания матча Первой лиги между "Агробизнесом" и "Минаем". Он показал восемь желтых карточек хозяевам и назначил пенальти в их ворота.

Напомним, что гости одержали победу со счетом 2:0 и вышли на второе место в таблице, отбросив "Агробизнес" на третью строчку. Лидером Первой лиги с отрывом в три очка от ближайшего преследователя является "Ингулец".

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив жестко раскритиковал судейство и "Ингулец" после матча с "Прикарпатьем" в 24-м туре чемпионата Украины в Первой лиге.