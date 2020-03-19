Одиозный президент команды "Ингулец" Александр Поворознюк выразил недовольство из-за отмены спортивных соревнований в Украине вследствие распространения коронавируса.

"Что делать дальше? В футбол играть. У нас в колхозе никакого гриппа нет. Играли себе и все было нормально. Это просто катастрофа. Деньги выброшены на ветер, кто это возместит? Нужно было собрать всех тренеров, составить мнение. Понимаю, что это катастрофа, какой еще не было, но не нужно ставить нас перед фактом", – цитирует слова Поворознюка издание Sport.ua.

Александр Поворознюк Football.ua

Он также назвал принятые правительством меры "выкачкой денег", но отметил, что продолжит выплачивать зарплату футболистам.

"Зарплата игрокам? Конечно, буду платить. Разве есть выход? Суть не в этом. Суть в футболе. На него и так никто не ходит, а тут еще напугали этим вирусом. Постоянно какая-то хе**я: то птичий грипп, то еще какой-то. Выкачка денег идет. У нас нет никакого гриппа, в чем проблема", – добавил президент команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев также скептически относится к новостям о пандемии коронавируса.

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