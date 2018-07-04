Президент Хорватии "умыла" Путина своим поступком на ЧМ-2018

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович смотрела игру чемпионата мира по футболу-2018 против Дании не в вип-ложе, а в фанатском секторе, вместе с обычными болельщиками.
Колинда Грабар-Китарович
direktno.hr
Колинда Грабар-Китарович
direktno.hr
Прилетела она на эту игру обычным рейсом в эконом-классе.
Колинда Грабар-Китарович
direktno.hr
"Хотела показать, что я такая же болельщица, как все, и поддержать команду в кругу фанатов на трибунах. Я надела футболку с национальной символикой. Дресс-код в вип-зоне, где обычно приняты длинные платья, не позволил бы находиться в таком наряде", – сказала Грабар-Китарович после игры.
Российский болельщики в соцсетях принялись вовсю обсуждать такую открытость хорватского президента, сравнивая ее с Путиным, у которого полстадиона охраны.
"Ни охраны 50 человек, ни костюма за 30 тыщ евро, ни перекрытий улиц, ни снайперов... Ну просто стыдно смотреть, дикари европейские...", - с сарказмом отмечают комментаторы.
Напомним, что в 1/8 финала россияне в серии послематчевых пенальти сенсационно обыграли команду Испании.
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