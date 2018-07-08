Президент Хорватии "умыла" Медведева поддержкой своей сборной на ЧМ-2018

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович смотрела игру чемпионата мира по футболу-2018 против России в вип-ложе вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и президентом ФИФА Джанни Инфантино.

После гола экс-динамовца Домагоя Виды в дополнительное время, 50-летняя хорватка вскочила со своего места и стала танцевать перед российским чиновником. Медведев не выдержал такой радости Грабар-Китарович и отвернулся.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Россия - Хорватия завершилась в серии пенальти победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.

Эту победу хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.