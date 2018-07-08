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Чемпионат мира 2018
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Президент Хорватии "умыла" Медведева поддержкой своей сборной на ЧМ-2018

5.3тЧитать новость на украинском

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович смотрела игру чемпионата мира по футболу-2018 против России в вип-ложе вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и президентом ФИФА Джанни Инфантино.

После гола экс-динамовца Домагоя Виды в дополнительное время, 50-летняя хорватка вскочила со своего места и стала танцевать перед российским чиновником. Медведев не выдержал такой радости Грабар-Китарович и отвернулся.

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Как сообщал OBOZREVATEL, игра Россия - Хорватия завершилась в серии пенальти победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.

Эту победу хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Дмитрий Медведев
Место
РоссияСочи
Объекты
сборная Хорватии по футболусборная России по футболу
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Вот теперь Медведев будет чистый и умытый, у хохлов не получается,ну хоть хорваты подмогли свидомым
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