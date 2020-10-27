Президент ФИФА заразился COVID-19

Президент ФИФА Джанни Инфантино сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола. Болезнь у 50-летнего Инфантино протекает с легкими симптомами.

Глава ФиФА немедленно ушел на самоизоляцию и будет находиться на карантине как минимум в течение десяти дней.

"Все люди, которые контактировали с президентом ФИФА в течение последних нескольких дней, были обо всем проинформированы, и им предлагается предпринять соответствующие меры. ФИФА искренне желает президенту Инфантино скорейшего выздоровления", – говорится в пресс-релизе.

Инфантино заразился COVID-19 FIFA.com

Как сообщал OBOZREVATEL, звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не вылечился от коронавируса и не сыграет во втором туре Лиги чемпионов против "Барселоны".

Португальский футболист снова сдал положительный тест на наличие заболевания.