Президент Федерации футбола Боливии умер от коронавируса

Михаил Морозов Футбол 17:53, 20.07.2020 Обновлено: 18:14, 20.07.2020

Президент Федерации фубола Боливии Сесар Луис Салинас умер от осложнений, вызванных коронавирусом, в возрасте 58 лет.

Как сообщает издание Fanpage.it, он был госпитализирован с гриппом 9 июля, а в последние дни находился в тяжелом состоянии. Его жена также сдала положительный тест на наличие заболевания, но у нее оно проходит в бессимптомной форме.

Салинас стал главой местной федерации в 2018 году и должен был управлять организацией до 2022 года. Ранее он был президентом одной из самых титулованных команд страны – "Стронгеста". Он мечтал вывести Боливию на чемпионат мира, поэтому собирался построить для сборной новую тренировочную базу.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футбольный тренер Илия Петкович умер от коронавируса.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Тищенко – о выборах мэра Одессы: это мой любимый город №2

Расстрел эвакуационной группы на Донбассе: появились кадры с раненым бойцом

Третьякова пожаловалась на слишком низкую зарплату нардепов

Путин еще катается на Т-34, Россия не имеет военной силы, – офицер ВМС США

В Днепре проучили мужчину, жестоко избившего девушку в маршрутке. Фото