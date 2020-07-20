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Президент Федерации футбола Боливии умер от коронавируса

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,2 т.
Сесар Луис Салинас умер от коронавируса

Сесар Луис Салинас умер от коронавируса.

Президент Федерации фубола Боливии Сесар Луис Салинас умер от осложнений, вызванных коронавирусом, в возрасте 58 лет.

Как сообщает издание Fanpage.it, он был госпитализирован с гриппом 9 июля, а в последние дни находился в тяжелом состоянии. Его жена также сдала положительный тест на наличие заболевания, но у нее оно проходит в бессимптомной форме.

Салинас стал главой местной федерации в 2018 году и должен был управлять организацией до 2022 года. Ранее он был президентом одной из самых титулованных команд страны – "Стронгеста". Он мечтал вывести Боливию на чемпионат мира, поэтому собирался построить для сборной новую тренировочную базу.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футбольный тренер Илия Петкович умер от коронавируса.

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