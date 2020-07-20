Президент Федерации футбола Боливии умер от коронавируса

Президент Федерации фубола Боливии Сесар Луис Салинас умер от осложнений, вызванных коронавирусом, в возрасте 58 лет.

Как сообщает издание Fanpage.it, он был госпитализирован с гриппом 9 июля, а в последние дни находился в тяжелом состоянии. Его жена также сдала положительный тест на наличие заболевания, но у нее оно проходит в бессимптомной форме.

Салинас стал главой местной федерации в 2018 году и должен был управлять организацией до 2022 года. Ранее он был президентом одной из самых титулованных команд страны – "Стронгеста". Он мечтал вывести Боливию на чемпионат мира, поэтому собирался построить для сборной новую тренировочную базу.

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