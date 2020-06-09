Президент Фан-клуба "Динамо": надо, чтобы у команды к болельщикам никогда не угасал

Инфраструктура профессиональных футбольных клубов довольно обширная. Президент клуба, вице-президенты, международный отдел, финансовая служба, служба селекции, информационная служба, тренерский штаб, игроки команды, футбольная школа, тренировочная база…

А еще Фан-клуб, ведь футбол, который нам в 1863 году подарила Англия, в первую очередь для зрителей. Выбегая на зеленый газон, игроки сразу же бросают взгляд на трибуны, а сколько болельщиков пришло их поддержать или, наоборот, поболеть против. Во многом это зависит от результатов, которые показывает команда, и от работы Фан-клубов.

Вот уже более 20 лет успешно функционирует официальный Фан-клуб ФК "Динамо" (Киев), членов которого в стране очень много. Оно и понятно, ведь команда с берегов Днепра – 13-кратный чемпион СССР, 15-кратный чемпион Украины, обладатель двух трофеев Кубка Кубков и одного Суперкубка УЕФА. А в структуре клуба сотрудники, которые ежедневно настойчиво работают над имиджем "бело-синих".

Сергей Михайленко, Сергей Сидорчук и Владимир Мунтян ФК "Динамо" Киев

OBOZREVATEL часто предлагает вашему вниманию интервью с президентами клубов, игроками, тренерами. Как-то в тени остается работа украинских Фан-клубов. Предлагаю вам разговор с президентом Фан-клуба ФК "Динамо" (Киев) Сергеем Михайленко.

- В "Динамо" я уже почти 20 лет. Коренной киевлянин в третьем поколении. Дедушка и отец болели, да еще и как, за этот клуб. Часто они брали на футбол и меня, где я радовался победам и переживал неудачи. Полюбил эту игру, сам неплохо играл в футбол. Частенько в те годы болельщики на трибунах распевали: "А без "Динамо" Киев невозможен, как святой Владимир – без креста". Киев действительно любил свое "Динамо".

- А как вы оказались в динамовском Фан-клубе?

- В начале 2000-х на матче Лиги чемпионов "Динамо" – "Ньюкасл" я познакомился с ребятами-стюардами с "Олимпийского". Разговорились о футболе, и они предложили мне вступить в "Молодежный футбольный союз". Был такой тогда. Вступил, было интересно. Затем мы вместе пришли в динамовский Фан-клуб. Тогда возглавлял его Петр Лавренюк. Мы помогали ему в работе, он нас опекал. Научил многому, а через какое-то время я стал его помощником. В итоге хобби стало работой. Ну и затем в 2011-м я уже лично возглавил Фан-клуб своего любимого "Динамо".

- Что считаете главным в своей работе?

- Отвечаю за организацию динамовских болельщиков. Стараюсь, чтобы между ними и игроками было взаимопонимание, уважительное отношение друг к другу. Чтобы болельщики могли свободно общаться со своими кумирами. Часто Фан-клуб организовывает встречи болельщиков с игроками и тренерами. По желанию болельщиков проходят открытые тренировки "Динамо". В этом плане тренеры идут нам навстречу. Общаясь с футболистами, фаны берут у них автографы, делают селфи.

Также у нас есть филиалы нашего Фан-клуба – в Национальном университете строительства и архитектуры, в Национальном университете имени Тараса Шевченко, в Национальном университете культуры и искусств, а также во многих других. Также есть несколько школьных Фан-клубов "Динамо", за границей немало. Мы же через соцсети и официальный клубный сайт приглашаем болельщиков на игры "бело-синих".

Конечно, в выступлениях бывают разные времена, хорошие и не очень. Но главное, чтобы болельщики всегда оставались с командой. Хотелось бы, чтоб чаще с трибун звучало: "Наши флаги бело-голубые, мы болеем за "Динамо" Киев!", "Верим в команду!" и т.д. Необходимо, чтобы интерес болельщиков к команде и у команды к болельщикам никогда не угасал. Чтобы это был всегда единый механизм.

- Как Фан-клуб работает с болельщиками?

- Активно работаем с молодежью, школьниками, студентами. Приобщаем ребят с детско-юношеских футбольных школ к нашим проектам. Организовываем экскурсии по стадиону "Динамо" от скульптурной композиции Валерию Васильевичу Лобановскому до раздевалок и небольшого динамовского музея. Также регулярно отвечаем на все письма и звонки болельщиков.

Если парень или девушка желает присоединиться к армии болельщиков "Динамо", на официальном сайте клуба есть все контакты Фан-клуба. Мы всегда рады новым динамовским болельщикам. Есть динамовские фан-клубы в областях Украины. Активные ребята в Херсонской и Николаевской областях. Много поклонников киевлян и за рубежом, особенно среди членов диаспоры в Германии и Греции. Помогаем им билетами, которые получает клуб согласно выездной квоте на еврокубковые матчи. Приятно видеть на матчах вдали от родины людей в вышиванках, с флагами Украины. Многие из них приезжают встречать "Динамо" в аэропорт.

Часто члены Фан-клуба вместе с динамовскими тренерами и игроками команды посещают Киевский военный госпиталь. Бойцам, которые проходят там курс лечения, приятно увидеть рядом тех, кого раньше они видели только с экранов телевизоров, брать у них автографы, фотографироваться, получать подарки из их рук.

Большое спасибо легенде нашего футбола, семикратному чемпиону СССР Владимиру Федоровичу Мунтяну. Он всегда охотно откликается на все наши просьбы и предложения. Может часами делиться с болельщиками, особенно юными, воспоминаниями о своей блестящей футбольной карьере, своем пути в большом футболе. Дети всегда внимательно слушают его, раскрыв рты. Да и другие динамовские игроки всегда идут нам навстречу.

Также огромное спасибо президенту клуба Игорю Михайловичу Суркису, который инициировал такую взаимосвязь между игроками "Динамо" разных поколений с молодежью.

- На матчи чемпионата Украины и еврокубковые поединки игроков выводят на поле симпатичные мальчики и девочки…

- Это забота Фан-клуба. Это в основном дети переселенцев, воинов АТО. Видели бы вы их счастливые глаза. Желающих поучаствовать в такой теплой церемонии очень много.