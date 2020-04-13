Президент "Брешии" Массимо Челлино заявил, что не позволит своей команде выходить на матчи итальянской Серии А, даже если за это у нее отберут очки.

"Я напоминаю, что я не позволю своей команде выйти на поле, если чемпионат будет возобновлен. Это не ленивая провокация. Если хотите, можете отнять у нас очки. Всю ответственность за это я возьму на себя", – цитирует слова Челлино издание Football Italia.

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Он отметил, что возобновление сезона является эгоистичным решением из-за большого количества жертв в результате коронавируса.

"Я вижу много эгоизма и желания людей заработать на этой тяжелой ситуации. Просто приезжайте в Брешию и посмотрите, что у нас происходит. Я не пытаюсь извлечь для себя какую-то выгоду или избежать вылета из Серии А, поскольку знаю, что мы не обанкротимся и вернем себе место в лиге", – добавил Челлино.

Отметим, что команды могут возобновить тренировки с 4 мая, а первенство – с 31 мая.

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