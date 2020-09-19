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Президент "Барселоны" впервые прокомментировал скандал с Месси

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Лионель Месси был готов уйти из ''Барселоны''

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу впервые дал комментарий по ситуации со звездным форвардом Лионелем Месси.

Бартомеу заявил, что не будет вступать с аргентинцем в конфликт.

"Он наш капитан и лидер команды. Мы видели, как он выступал на поле. Я не мог позволить ему покинуть клуб, он лучший в истории, команда нуждается в нем. Наличие Месси – залог успеха. Я не буду вступать в какие-либо споры с капитаном. Подобные вещи необходимо обсуждать дома. Нужно поздравить себя с тем, что Месси все еще с нами. Лучший игрок в мире должен быть дома", – цитирует Бартомеу Marca.

Как сообщал OBOZREVATEL, 33-летний капитан сборной Аргентины, выступавший в каталонском клубе на протяжении 20 лет, в конце августа уведомил "Барселону", что он намеревался уйти бесплатно.

"Барса" отказалась признать досрочный разрыв в контракте, заявив, что момент для его использования прошел в июне. Переговоры обеих сторон зашли в тупик.

Чтобы не доводить дело до суда, аргентинец принял решение продолжить выступление в "Барсе".

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