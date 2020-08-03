Презентация Луческу в "Динамо": обзор спортивных СМИ

Новости, связанные с назначение Мирчи Луческу на должность главного тренера киевского "Динамо", вторую неделю кряду выходят на страницах СМИ с приставкой "ТОП". Жаркие обсуждения по теме не только не пошли на спад, а, наоборот, значительно повысили свой градус.

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ "ДИНАМО"

Точка кипения была достигнута в начале минувшей семидневки, когда румынская пресса опубликовала письмо наставника президенту столичного клуба Игорю Суркису. В частности, издание Gazeta Sporturilor (27.07.20) безапелляционно заявило о том, что Луческу больше не является главным тренером "Динамо". По данным источника, Мистер якобы подал в отставку из-за враждебного отношения со стороны фанатов "бело-синих".

"К сожалению, я решил отказаться от сотрудничества с "Динамо" (Киев). Я благодарю [президента "Динамо" Игоря] Суркиса за оказанное доверие и приглашение, но я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны группы ультрас, чья поддержка так нужна команде", – говорилось в опубликованном заявлении. (Gordonua.com, 27.07.20).

Такая информация ожидаемо вызвала бурю на отечественных медиа-площадках и в соцсетях. Так что динамовскому руководителю оперативно пришлось успокаивать общественность. В прямом эфире программы "Цыганик Live" (27.07.20) он сообщил, что Мирча Луческу останется главным тренером столичного клуба.

"Все нормально. Есть у "Динамо" тренер", – заверил Игорь Суркис.

Информацию об "отставке" опроверг и агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы румынского специалиста. Он заявил, что слова Луческу взяты журналистами из переписки с президентом киевлян.

"Это была личная переписка между ним и Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если кто?то захочет увидеть, то я все могу показать. У нас завтра в 9:30 самолет на Киев. Луческу – главный тренер "Динамо". Он хотел показать, что не ради денег пришел. Если его приход может помешать "Динамо", то он спокойно уйдет. Имидж клуба намного дороже", – сказал Запорожану новостному агентству "Р-Спорт" (27.07.20).

Однако, несмотря на все заверения, спекуляции вокруг данной темы продолжились. Логично, что президент "Динамо" принял решение обнародовать на официальном клубном сайте упомянутую переписку с Мистером с целью прекратить всякого рода сплетни и домыслы. В ней Игорь Суркис выразил полное доверие Луческу и надежду на успешное сотрудничество.

"Мы вместе принимаем новые вызовы и вместе продолжаем писать славную историю Динамо. Надеемся, что свою яркую страницу в этой летописи оставит и легендарный Мирча Луческу. Наша синергия – залог успеха и новых побед!" – написал Суркис в личном послании. (Fcdynamo.kiev.ua, 28.07.20).

Тем не менее, новости из стана "Динамо" оказались столь "горячими", что за ситуацией следили СМИ по всему миру.

"Динамо" и Луческу настолько нестандартно начали свои взаимоотношения, что об этом говорят даже в тех странах, которые обычно не уделяют внимание украинскому футболу. Что там говорить, если даже в далекой Индонезии обсуждают новости, которые касаются назначения Луческу", – пишет Footboom.com (31.07.20).

В большинстве своем иностранные журналисты просто цитировали сообщения официального сайта "Динамо", или румынских СМИ. И все же такого интереса к украинскому футболу уже не было давно. Footboom.com привел любопытную подборку материалов по теме, где, помимо ведущей футбольной топ-пятерки, за развитием событий следили в таких странах, как: Аргентина, Бельгия, Бразилия, Венгрия, Гана, Греция, Дания, Израиль, Индия, Индонезия, Мексика, Нидерланды, Перу, Польша, Португалия, Турция, Филиппины, Хорватия!

"Интересно, что румынский тренер еще даже не провел ни одного матча с новой командой, но за ним уже внимательно следят в разных странах, и даже на разных континентах. Остается надеяться, что Мирча Луческу сумеет и в дальнейшем подогревать такой интерес к украинскому футболу, прежде всего, хорошими результатами в еврокубках", – заключает издание.

ДУМАЙ, ЕСЛИ МОЖЕШЬ

Но, даже несмотря на позитивный ажиотаж, отечественные ультрас остались при своем мнении. После появления "румынских новостей" они уже готовы были праздновать победу, однако официальные вести заставили их сделать шаг назад. Впрочем, совсем отступать радикально настроенные фаны все равно не намерены. Они обещают устроить Луческу веселую жизнь. Так, группировка White Boys Club выразила крайне жесткую позицию против румынского наставника.

"Мирча, нормально работать здесь вы не сможете. Ваше появление в Киеве во вторник 28 июля может означать только одно: вы выбрали деньги и вбили клин между командой и болельщиками. Обещаем вам не только "теплый" прием, но и самые сложные условия для работы. Это будут самые непростые миллионы евро в вашей карьере", – написали WBC на своей странице в Facebook. (Ua-football.com, 27.07.20).

Лидер фан-движения "Динамо" Алексей "Декстер" высказался мягче, отметив, что бойкотировать матчи не выход, но Луческу все равно болельщики не примут.

"За такое "Динамо" никто не будет болеть. Бойкотирование матчей – не самый правильный вариант в сложившейся ситуации. Но мы выразим свою точку зрения. Она заключается в том, что руководство клуба должно измениться. Речь не о Мирче Луческу, а о руководителях "Динамо". (Ua.tribuna.com, 27.07.20).

Ситуация с ультрас вызывает одновременно и недоумение, и возмущение. Да, отчасти их понять можно – все же Луческу больше десятка лет возглавлял главного конкурента киевлян "Шахтер". Для многих именно этот факт затмевает все остальные здравые аргументы. Но, с другой стороны, эти же болельщики требуют от президента клуба побед и титулов. Теперь же они еще ставят условия, при которых готовы или не готовы болеть за команду. Такой себе – навязчивый сервис.

Опустить на землю и урезонить неадекватные амбиции фанов в интервью "Футбольному клубу" попыталась Светлана Лобановская.

"Как говорил папа: думай, если можешь. Задуматься действительно есть над чем. Неужели Игорь Суркис будет назначать тренера во вред делу, в которое они с братом вкладывают немалые средства? Опять-таки, напомню о прагматичности. Да, Игорь Михайлович в известной степени идет на риск, однако он рискует в первую очередь своей репутацией и своими деньгами. Есть желающие разделить с ним это? Что-то таких не видно, в отличие от тех, кто горазд громко и красиво говорить. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны..." (Footclub.com.ua, 28.07.20).

Дочь великого динамовского тренера напомнила критикам, что, несмотря на все трудности, киевский клуб остается конкурентоспособным. "Динамо" – это по-прежнему кузница кадров для сборных Украины. Его детская школа продолжает растить юные таланты, а воспитанники с успехом выступают в отечественных и зарубежных командах.

"Тем, кто требует отставки Суркисов, хорошо бы помнить о судьбе "Металлиста", "Днепра", "Кривбасса", посмотреть на то, что творится сейчас с "Карпатами". Может, просто кому-то "Динамо" стоит поперек горла, и мишенью являются не Луческу и даже не Суркис, а сам клуб?..", – задается вопросом Светлана Лобановская. (Footclub.com.ua, 28.07.20).

Кстати, поживиться за счет динамовского бренда желающих всегда хватало. Как только вокруг него возникают резонансные ситуации, тут же немедленно на них слетаются как осы на мед любители дармового пиара.

Нынешняя история не стала исключением. На сей раз в гости на футбольную площадку пожаловали шоумены Игорь Кондратюк и Сергей Притула. Отметившись у "столба позора Луческу", они, очевидно, оживили таким способом засыхающий ручеек своих личных подписчиков в соцсетях. Покорила глубиной мысли и затерявшаяся в дебрях информационного леса, бывший министр охраны здоровья Украины Ульяна Супрун. В своем "Фейсбуке" она тоже искренне недоумевала решением Игоря Суркиса: "Я ніколи не була великою прихильницею футболу, мені більше подобається хокей. Але…". Не менее карикатурно выглядела и "профильная" оценка ситуации из уст инвестиционного банкира (!?) Сергея Фурсы на одном из не лояльных к "Динамо" сайтов. В общем, цирк, да и только.

С другой стороны, и сами ультрас, по большому счету, демонстративно паразитируют на футболе. Да, они оказывают моральную поддержку клубу. Но если при этом сопоставить имиджевые и финансовые потери из-за штрафов, которые регулярно несут инвесторы "Динамо", то становится очевидным, что такая "любовь болельщиков" обходится президенту киевлян слишком дорого.

В этой связи, любопытные данные опубликовал в своем Телеграм-канале главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков.

"Вчера люди заявили, что ни при каких условиях не будут больше поддерживать свой Клуб, пока... и т.д. и т.п.

Вот Вам цифры. Сухие цифры.

2016/2017 – штрафы по решениям КДК ФФУ в размере 1 млн. 345 тыс. грн. (файеры, петарды, нацистская символика)

2017/2018 – штрафы от КДК ФФУ на сумму 1 млн. 730 тыс. грн. (те же причины)

2018/2019 – штрафы КДК ФФУ на сумму 2 млн. 120 тыс. грн.

2019/2020 – штрафы от КДК ФФУ/УАФ на сумму 1 млн. 900 тыс. грн.

За 3 года выступление в ЛЕ штрафы УЕФА за поведение болельщиков на общую сумму 250 000 евро.

За три года по решению КДК ФФУ проведено 3 домашних матча без зрителей (Черноморец, Верес, Ворскла). Упущенная финансовая выгода от возможной реализации билетов ~ 1 млн. 500 тыс. грн. И это мы не берем в расчет домашний беззрительный матч ЛЧ с "Маккаби".

Давайте вместе посчитаем:

1 345 000 + 1 730 000 + 2 120 000 + 1 500 000 + 7 500 000 =

14 миллионов 195 тысяч гривен. Если кому удобнее – 525 745 $". (t.me/s/footballandartemfrankov, 27.07.20).

Ну и кто кому должен?

ОЧЕВИДНОЕ И ВЕРОЯТНОЕ

Неудивительно, что Игорь Суркис на презентации Мирчи Луческу в свойственной ему эмоциональной манере назвал действия ультрас произволом. Руководитель "бело-синих" призвал фанатов к цивилизованному поведению и в конце даже предупредил их.

"К сожалению, у нас люди не привыкли к цивилизованному отношению к подобным ситуациям. К примеру, Жозе Моуринью работал в "Бенфике" и "Порту", Радомир Антич добивался успехов в "Барселоне", "Реале" и "Атлетико", Джованни Трапаттони и Альберто Дзаккерони – в "Милане", "Ювентусе" и "Интере". Мы должны по-европейски смотреть на такие вещи.

…Я за цивилизованный разговор. Если болельщики хотят встретиться еще раз со мной или с командой – пожалуйста. Я хочу поддержки, но вести себя нужно цивилизованно и в рамках закона. Мы живем в демократической стране, все могут высказывать свои недовольства. Но, подчеркиваю, в рамках закона. В противном случае, у нас есть достаточно рычагов, чтобы прекратить произвол, который на сегодняшний день происходит". (Fcdynamo.kiev.ua, 30.07.20).

При этом, динамовский босс в ходе своего выступления неоднократно высказывал слова поддержки в адрес Луческу, обещая всестороннюю помощь. Чувствовалось, что президент уважает нового тренера и действительно верит в его способности. Что это никакой не рекламный ход, а продуманный и взаимовыгодный союз.

"Луческу своим трудом показывал, что он профессионал до мозга костей. Я надеюсь на помощь всех структур клуба. У Луческу все получится и Динамо выйдет на новый уровень. Все хотели, чтобы пришел титулованный тренер. Он пришел. Где он работал раньше – история. Мирче желаю успехов и всего самого лучшего. Я буду делать все возможное, чтобы у него вышло. Мирча сам понимает, что нужно возродить славу Динамо. Задачи всегда – первые места и Кубки", – приводит слова Игоря Суркиса Football.ua (31.07.20).

К слову, важной новостью на пресс-конференции стала информация о бывшем главном тренере "Динамо" Алексее Михайличенко. Всем было интересно – останется ли экс-наставник в структуре клуба или же покинет его. Президент дал исчерпывающий ответ:

"В чем мудрость Луческу. Он прежде всего сказал, что хотел бы переговорить с Михайличенко о футболистах, тренировочном процессе. Михайличенко отдохнет и вернется на должность спортивного директора.

Я уговорил Михайличенко тогда возглавить команду в сложное время. Он знал команду, комплектовал ее. Я надеялся, что получится. Может, времени не хватило или какие-то другие обстоятельства помешали. Бессонов исполнял его обязанности. Я с людьми просто так не расстаюсь". (Football24.ua, 30.07.20).

Также Игорь Суркис поделился с журналистами интересным наблюдением. Не поленившись поднять массивный пласт информации, он не нашел случаев, когда Луческу открыто атаковал "Динамо" и его фанов. Это в противовес одному из якобы фактов в биографии румынского специалиста, на который педалировали ультрас.

"Пересмотрев всю прессу за последние годы, я должен сказать, что Луческу не сказал ничего плохого о "Динамо" и болельщиках. Да, говорил о ФФУ, когда там работал мой брат. Но "Шахтер" выиграл 8 раз чемпионат за то время. Уверен, что он и сейчас не будет молчать. Особенно в ситуации, когда нас судят два арбитра в сезоне", – акцентировал внимание Игорь Михайлович. (Sport.ua, 30.07.20).

Увы, но общение прессы с Мирчей Луческу превратилось в тривиальную "прессуху". Тренер то как раз дал понять, что может говорить на актуальные и даже злободневные футбольные темы, но к этому оказались не готовы сами журналисты. Сложилось впечатление, что многие представители СМИ попросту отбыли номер, задав шаблонные, риторические, банальные вопросы. Реакция ультрас и "Шахтера" на назначение – эти две вещи тотально интересовали медиа, хотя еще до презентации здесь все было разложено по полочкам.

"Я очень рад вернуться в Украину, видеть вас и разговаривать с вами и очень желаю, чтобы все вместе мы перешли через этот порог. Потому что клуб сейчас нуждается в лучшем. Я соскучился по вам и надеюсь, что вы тоже по мне", – дал было запевку на конструктив сам Луческу. (Focus.ua, 30.07.20).

Однако достойного и профессионального продолжения разговора она не получила. Например, вопрос о кадровых шагах и трансферных целях – какая конкретика здесь может быть, если новый коуч даже не встретился с командой, не говоря уже об отсутствии тренировочного процесса.

Не стал увиливать Мистер от деликатного вопроса, звонил ли он своему бывшему работодателю Ринату Ахметову перед тем, как возглавить "Динамо"? Мирча Михайлович продемонстрировал свою полную открытость.

"После подписания контракта с "Динамо" я позвонил президенту "Шахтера", поставил в известность. Он мне пожелал удачи, он понял, почему я подписал, я хотел вернуться в Украину, хотел вернуться в футбол. У меня много эмоций, чтобы отдать это все футболу", – опубликовал ответ Луческу Interfax.com.ua (30.07.20).

Зато тренер сходу назвал первую проблему, с которой ему пришлось столкнуться на новом месте работы.

"Плохой момент для нас, что шестеро игроков травмированы, а потому они не смогут начать подготовительный процесс с командой. Может, кто-то из них примкнет через 5-6 дней. Я рассчитывал на 22-23 игроков, но на данный момент у нас только 17 человек. Это пока не дает начинать подготовку нормально". (Ukrinform.ru, 30.07.20).

Впрочем, кульминацией конференции, проходившей в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, стало оглашение Мистером своего тренерского штаба. Как и ожидалось, в него вошли Олег Гусев, Огнен Вукоевич и Михаил Михайлов, а также итальянец Диего Лонго и молдавский специалист Эмил Карас, который заменил многолетнего помощника Луческу Александра Спиридона, взявшего самоотвод по семейным обстоятельствам.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ЗАБЕГ

Вечером того же дня на учебно-тренировочной базе "Динамо" прошла и первая тренировка "бело-синих" под руководством нового тренера. Перед стартом занятия наставник представил футболистам своих ассистентов, раскрыв обязанности каждого из них.

"Хочу представить вам свой тренерский штаб. Перед вами Олег Гусев – это его желание и желание руководства иметь в штабе легендарного игрока клуба, который знает, как выигрывать трофеи. Огнен Вукоевич – еще одна легенда "Динамо", футболист, который делал все для побед и умеет их добиваться. Он тренер молодежной команды Хорватии U23, но пожелал приехать в "Динамо" и помочь нам в работе. Огнен будет отлучаться на игры сборной, но он часть нашего коллектива.

Эмил Карас будет отвечать за общение и коммуникацию с вами. Итальянец Диего Лонго много лет работал вместе с моим сыном Рэзваном в ПАОКе, где выигрывал чемпионство, и "Аль-Хиляле", с которым побеждал в Азиатской Лиге чемпионов. Это важная фигура в нашем тренерском штабе, он станет моим ассистентом и будет заниматься физической подготовкой.

Все эти люди пришли помочь вам стать лучше. Но от нас зависит только какой-то процент подготовки, основная часть зависит от вас – от вашей мотивации и стараний.

Очень важно беречь свое здоровье и избегать травм. Для этого необходимо подготовить свой организм, чтобы выдержать конкуренцию. Для того, чтобы расти, должна быть здоровая, дружеская конкуренция на футбольном поле.

Обнимаю вас всех. С большими надеждами начинаем нашу работу!" (Fcdynamo.kiev.ua, 30.07.20).

Впрочем, сбор на базе начался с поздравлений в адрес самого Луческу, отметившего накануне свое 75-летие. Интересно, что среди множества поздравлений были пожелания и от прежнего клуба Мистера "Шахтера". Также теплые слова в адрес юбиляра сказал первый президент Украины, глава Попечительского совета "Динамо" Леонид Кравчук.

"Відгукнувшись на пропозицію київського "Динамо", що переживає наразі не найкращі часи, Ви здійснили черговий свій принциповий вибір. Справжні прихильники найтитулованішого футбольного клубу нашої країни вдячні Вам за цей вчинок. Ми добре розуміємо, що стоїть за цим доленосним рішенням тренера зі світовим ім’ям.

Надзвичайно символічно й те, що своє 75-річчя Ви святкуєте в Києві. Від імені великої динамівської родини дякую Вам і за цей публічний прояв поваги до столичного клубу та його палких уболівальників! Так само, як і за Ваше чемне, шанобливе ставлення до пам’яті Валерія Лобановського, легендарного Героя України!" – в частности отметил в своем письме Леонид Кравчук. (Footclub.com.ua, 29.07.20).

А от лица всей команды ее капитан Сергей Сидорчук вручил Мистеру клубную футболку с 75-м номером на спине. Именинник принял символический подарок, заметив при этом, что лучшим подарком для него будет чемпионство "Динамо" по итогам сезона.

"Переведу вам то, что сказал Мирча, – поддержал слова наставника Игорь Суркис (Dynamo.kiev.ua, 30.07.20). – Он хочет трофеев. Но трофеев не для себя, а, прежде всего, для вас! Я вам представляю нового главного тренера. Вы все его прекрасно знаете. Многие из вас помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. А теперь он пришел к нам, чтобы обыгрывать уже тех, с кем он построил систему, команду. Мы с ним много говорили – система есть, но теперь нужна ваша воля, чтобы вы работали как следует в тренировочном процессе и воплощали эту работу в результат на футбольном поле. Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда, наверное, нужно будет менять всех вас. Успехов вам и всего самого доброго!"

ЕЩЕ РАЗ О ГЛАВНОМ

Символично, что неделю, прошедшую под знаком "Динамо", закрыл его президент. В эфире воскресной программы "Мага" на канале 112 Игорь Суркис во избежание очередных кривотолков еще раз озвучил свою позицию по отношению к событиям, вызвавшим жесткую дискуссию в информ-пространстве.

В прозрачной и понятной интерпретации руководитель столичного клуба выделил основные моменты.

1. Отношение к Луческу, перспективы клуба, философия тренера.

"Такой тренер, как Луческу, никогда бы не принял "Динамо" в непростое время: пандемия коронавируса, финансовая составляющая у клуба значительно хуже, чем у "Шахтера" и "Зенита" – и мы об этом с ним тоже говорили. А он принял этот вызов! Он видит талантливую молодежь. Им только нужно дать новый стимул и вложить в голову главное – быть победителями. Уверен, что у Луческу это должно получиться.

По его характеру, общению, работоспособности, Мирча – живчик. Его новые помощники, Вукоевич и Гусев, говорят, что у Луческу столько энергии, что и нам бы хватило. Он не может жить без футбола. Считаю, это удача, что он был свободен и мне удалось его пригласить.

Его приход в киевское "Динамо" создает зрелищность всему нашему футболу. Вы же видите, две недели только об этом и говорят.

Когда мы сидели, разговаривали, Луческу почти пофамильно называл всю команду. Называл даже ребят из U19. Его философия: если будет хорошее достойное предложение по Цыганкову или еще по кому-то – надо продавать. Я ему говорю: "Мистер, но у нас это же ключевой футболист". А он говорит: "Продав Цыганкова, мы даем надежду Цитаишвили, а за Цитаишвили есть кто-то еще. Если мы их держим в золотой клетке, то они не будут прогрессировать. Вот Ярмоленко вы передержали".

Смена поколений и подготовка резерва – это очень важно. У Луческу есть эта философия, он умеет это делать. Давайте посмотрим". (112.ua, 02.08.20).

2. Переписка, ультиматумы, ответственность и взаимоотношение с болельщиками.

"Я считал, что у нас очень умные болельщики и правильно оценят этот ход. Исходил из спортивного принципа, ни в коем случае не из политического. Посчитал, что это будет оценено людьми с профессиональной точки зрения. Но у нас пока такое общество, что пытается все превратить в политику.

Мирча сделал хороший шаг, написав письмо об отказе сотрудничать с "Динамо". Он счел необходимым это сделать, поскольку видел – на клуб оказывается давление. Я его понимаю. Увидев, что происходит – а я считаю, что происходят не цивилизованные вещи – он дал возможность нам отступить от проекта. Но у меня не было сомнений. Считаю, я очень тактично ответил и вселил Луческу уверенность в том, что он может приезжать и нормально работать. И мы пройдем этот путь достойно.

Человек, который несет ответственность за результат, – это я. Потому что на сегодняшний день клуб финансирую я вместе со своими партнерами. Футбол в Украине – это дотационная вещь. А что от меня могут требовать болельщики, за которых футбольный клуб, а это опять я, плачу штрафы? За последние 10 лет в УЕФА и Федерацию было уплачено более 600 тысяч евро штрафов. Разве они добро делают родному клубу? Когда из-за них мы играем два матча без зрителей. Или они сами не могут присутствовать на выездных матчах. Когда люди что-то вкладывают – они могут что-то потребовать. А просто ходить и горланить…

У нас есть контакт с лидерами ультрас. Там мудрые ребята, которые много лет поддерживают клуб. Естественно, они не будут стоять под стадионом и что-то жечь. А есть люди, которые провоцируют. И у меня создается впечатление, что это не делается просто так. Но мы это выясним.

Повторюсь, мы не экспериментируем с вами, дорогие болельщики. Я вас всех люблю, готов всех обнять, делать правильные вещи, которые вы подскажете. Но давайте дадим поработать человеку, который знает, как правильно трудиться в этой стране. Он отдал ей 12 лет. Приведи сегодня кого угодно, хоть Моуринью – человек должен понять специфику и реалии нашего чемпионата". (112.ua, 02.08.20).

3. В первой лиге идет страшная битва за выход в УПЛ.

"Там не битва, там война. Они не хотели чемпионат, должны были зайти три клуба без спортивного принципа. Я сказал, что в этом шоу участвовать не буду.

Более того, перед началом сезона я расскажу, кто у нас ставит судей. Пускай Костюченко икнется. Не будет он называть тех или иных судей, которые будут судить матчи. И мы докажем, что так оно и есть.

Нам говорят, что Лучи руководит судейством. Нет, это не Лучи. Это Костюченко руководит судейством. Негодяй, которого вырастил я в этом клубе.

И вот эти протесты – мы тоже будем знать, кто это делает. Мы никому ничего не подарим. Будем бороться – цивилизованно, на футбольном поле". (112.ua, 02.08.20).

4. Динамовские сердца и предатели.

"Мне все время говорили – вы назначаете динамовские сердца. Блохину был предоставлен шанс. При покупке футболистов на 70 млн евро в одно трансферное окно. И команда заняла четвертое место. Почему он об этом не говорит? Если он мне послал вызов, я бы хотел ответить. Не обижая его, не оскорбляя, не умаляя его заслуг как игрока и тренера сборной.

И еще. Он бросил сборную через две минуты после разговора со мной. Да, я был в цейтноте, мне надо было назначать кого-то тренером "Динамо", когда я убрал Семина. Когда обратился к Олегу Владимировичу, он думал ровно одну минуту. Он не пошел, а побежал в Федерацию, где сейчас верно служит. Разорвал контракт и перешел в киевское "Динамо". Команда заняла четвертое место, а он после этого пришел ко мне за компенсацией. И я ее ему выплатил. Надо просто совесть иметь.

Настоящие динамовские сердца – это Михайличенко. Мы с ним сели и договорились. Не было такого, что я его освободил от работы. Он вернется в клуб спортивным директором. Здесь работают Заваров, Веремеев, Бессонов, Мунтян, Биба. Это часть клуба. Настоящие динамовцы. Люди работают на футбол. А про того, кто поработал, не добился результата и убежал, я скажу, как говорил Лобановский: собака лает, а караван идет". (112.ua, 02.08.20).

5. Ожидания от чемпионата, надежда на лучшее.

"В футболе главное – результат. Если будет результат, то будут аплодировать болельщики. Они будут аплодировать команде и главному тренеру. Мне аплодисменты не нужны. Я буду удовлетворен и рад тому, что команда "Динамо" вышла на качественно новый уровень.

20 очков отрыва от первого места – это стечение обстоятельств. Гарантирую, что такого больше не будет. Мы должны бороться за золотые медали. Пусть их выиграет сильнейший, но в честной спортивной борьбе. А не в ситуации, когда два арбитра обслуживают все матчи клуба.

В "Шахтере" тоже понимают, что противостояние будет жесточайшим. А это то, чего я хочу. Я хочу жесточайшего противостояния, чтобы команда становилась сильнее, даже проигрывая.

Еще я верю в то, что должна закончиться война. Жалко наших пацанов, которые гибнут за свою страну. Мы, как клуб, делаем огромную работу. Не хочу себя рекламировать. Кто-то делает больше, кто-то – меньше. Мы помогаем нашим раненым, нашим воинам АТО, которые нуждаются в этой помощи. Кроме этого, проводим разные соревнования, предоставляем свои поля и инфраструктуру. Делаем все возможное, чтобы в нашей стране воцарился мир". (112.ua, 02.08.20).