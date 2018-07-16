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Превзошли Зидана и разорвали Россию: топ-события ЧМ-2018

1.3тЧитать новость на украинском

32 дня футбольного марафона, 64 разнообразных матча и череда самых ярких-необычных моментов - чемпионат мира 2018 окончательно вошел в историю. OBOZREVATEL же, подбивая итоги мундиаля, в своем хит-параде определяет самые топовые события турнира.

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Успела влюбить: президенты Франции и Хорватии на финале ЧМ-2018 умилили сеть

Лучший матч чемпионата: Франция - Хорватия - 4:2

Финал есть финал. По содержанию футбола и интриги (и накалу борьбы) встреча Франции и Хорватии, возможно, уступает некоторым поединкам ЧМ. Зато другого здесь было в изобилии и на разный вкус - пачка голов, автогол и пенальти после VAR, парочка красивых дальних ударов, а на закуску - фейл от Уго Льориса. Те, кто ранее считал финалы мундиаля скучным зрелищем, в этот раз уж точно должны остаться довольными.

Герой чемпионата: Антуан Гризманн

Без мировой звездности и супер-харизмы, но со скромностью и скрытой силой как у настоящих героев - это как раз про Антуана Гризманна в нынешней сборной Франции. Не выделяясь внешне и не блистая большими понтами, Гризманн совершил настоящий подвиг на ЧМ.

Криштиану Ролалду, Азар, Кейн, Кавани - все они, возможно, на некоторых отрезках сыграли круче Гризманна. Но Антуан стал единственным из ключевых игроков сборных, достигнув наивысшей цели - выиграть кубок. Тут бы с ним посоперничал Киллиан Мбаппе (и по делу), но все же Гризманн был более важным для команды Дешама. Хавбек стал тем игроком, вокруг которого крутилась вся атака, и кому было оказано самое большое доверие. И Антуан не подвел - он поучаствовал почти во всех голах Франции на турнире, в 13-ти из 14-ти. Начинал комбинацию, ассистировал или забивал - почти все голы французов не обходились без Гризманна.

А еще Антуан игрой на ЧМ-2018 превзошел других героев Франции - Зинедина Зидана и Мишеля Платини. На данный момент Гризманн организовал 11 голов (ассистировал или забивал) в матчах плей-офф ЧМ и ЧЕ - это больше любого другого француза за все 50 лет (у Зидана - 8, у Платини - 6).

Лучшие голы чемпионата: Начо, Куарежма и Кавани

Выбрать самое вкусное на этом "пиршестве" почти нереально, поэтому с большими усилиями и спорами мы очертили хотя бы тройку самых красивых голов ЧМ (хотя их гораздо больше).

Начо (Испания) - Португалии

Эдинсон Кавани (Уругвай) - Португалии

Рикарду Куарежма (Португалия) - Ирану

Антигероем-мазилой стал российский бразилец Марио Фернандес. В серии пенальти Фернандес так волновался, чтобы пробить в угол, что пробил "в самый угол" - в метре от правой штанги. И все это случилось на фоне того, как Фернандес вырвал для России ничью голом в дополнительное время.

Событие чемпионата: выход Хорватии в финал и поддержка ее президента

"Франция выиграла кубок, а Хорватия выиграла все остальное" - такое мнение сформировалось после финала мундиаля. Действительно, Франция была сильнейшей, но Хорватия выходом в финал завоевала куда больше симпатий и признаний.

Игра в решающем матче ЧМ - настоящее достижение для маленькой страны со слабым чемпионатом и скромными ресурсами. Тем не менее, хорваты сумели по-настоящему удивить и добраться до самой вершины. И не важно, что они проиграли кубок Франции - именно их путь по ходу всего турнира и выход в финал будут помнить дольше, чем саму победу французов.

А "вишенкой" всего хорватского праздника стали присутствие и поддержка сборной президента страны - Колинды Грабар-Китарович. И это было не просто формальное присутствие в ВИП-ложе...

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Спор чемпионата: Харри Кейн - действительно лучший бомбардир?

На самом деле, очень философский спор, ведь цифры не врут - у Кейна больше всего голов (6), значит, он и лучший бомбардир ЧМ. Но данный случай довольно спорный, если разбирать понятие "лучший".

Да, у Кейна 6 мячей, но:

  • 3 из них - в ворота Панамы

  • 2 - в ворота Туниса

  • 3 из 6-ти - с пенальти

  • 2 из трех пенальти - в ворота Панамы

Как ни крути, а гордиться тут особо нечем - Кейн забивал легко и непринужденно, пользуясь слабостью соперника и напрягшись только в поединке с Тунисом (сделав дубль). Те два гола тунисцам так и стали единственными голами Кейна с игры на ЧМ. Да, был еще один гол Панаме, но это вообще случайная "халява халяв".

Тем не менее, Кейн по-своему вошел в историю - стал вторым англичанином, выигравшим Золотую бутсу ЧМ (после Гарри Линекера в 1986-м).

Скандал чемпионата: наказание ФИФА за "Слава Украине"

Украина всеми силами бойкотировала на официальном уровне чемпионат в России, но все равно оказалась в центре самого громкого скандала ЧМ. Одно лишь видео со "Слава Украине" и приветом украинским друзьям - и Россия на пару с ФИФА просто "взорвались".

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Огнен Вукоевич и Домагой Вида

Getty Images

Зато хорваты Домагой Вида и Огнен Вукоевич буквально за день стали героями Украины, получив тут целую поддержку. И хотя позже Вида и Вукоевич под давлением ФИФА и хорватской федерации извинялись за свои слова и отнекивались в стиле "никакой политики", эффект все же прошел мощный - Виде вынесли предупреждение, Вукоевича выгнали со сборной, а на Хорватию обозлилась добрая часть России.

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Сенсация чемпионата: Германия не просто не вышла из группы, а проиграла Корее и заняла последнее место

С одной стороны - довольно шокирующе явление, когда чемпион мира проигрывает Южной Корее и занимает последнее (!) место в группе. С другой - не особо и сенсация. Это должно было случиться - Германия оказалась не готова к мундиалю, а Лев не вытянул этот турнир своим тренерским талантом и трудом. Сенсация чемпионата: Германия не просто не вышла из группы, а проиграла Корее и заняла последнее место.

Форвард сборной Германии Марио Гомес

Getty Images

В итоге "Бундестим" оказался полуразобранным - с хорошими полузащитниками и атакерами, но без сыгранности, быстроты действий в полузащите, бомбардира и нормальной линии защиты. Германия надеялась выехать на классе и былых наработках, но уровень этого ЧМ уже не позволил провернуть такой номер.

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Фэйл чемпионата: симуляция Неймара

Парадоксально-забавных моментов на ЧМ хватало. Тут можно вспомнить и Путина с зонтиком (да и вообще его присутствие на церемонии награждения - один большой фейл), и мега-ляп голкипера Франции Льориса в финале. Но все же "оскар" забирает Неймар.

В матче со Швейцарией Неймар после одного из подкатов не просто упал и начал крючится от боли, а в процессе падения сделал настоящий "слалом", перекатившись несколько раз. Это быстро вошло в статус мема и разошлось по всему миру. Было понятно, что Неймар симулирует, после чего он продолжил игру.

(упомянутый случай с Неймаром - на видео с 26-й секунды)

Но поздно - теперь бразилец ассоциируется именно с симуляцией, а в мире уже появилось выражение "включить Неймара".

Казус группового этапа: Волгоград-Арена

У нового стадиона в Волгограде, построенного специально к ЧМ, не заладилось с самого начала. Сперва, на матче Англия - Тунис, всех на арене и вокруг него атаковали мошки - мелкие крылатые создания накрывали всех и вся. Потом появилась новость, что стадион может подвергнуться нашествию гадюк (в Волгограде в это время было довольно влажно, а сама арена находится неподалеку воды).

Ну а главный эпик-казус случился со стадионом уже под конец ЧМ. Часть территории арены и ее основания просто размыло дождем и начало смывать в Волгу. Жители города просто в шоке от произошедшего: "Памятники стоят, дома стоят годами, а новый стадион размыло после первого же серьезного дождя" - говорят жители Волгограда.

LiveJournal Илья Варламов

LiveJournal Илья Варламов

LiveJournal Илья Варламов

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Автор
Максим СухенкоМаксим Сухенко
Тема
Чемпионат мира 2018
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