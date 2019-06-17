"Превосходное выступление": "Реал" отметил победу Украины на ЧМ по футболу U-20

Мадридский "Реал" поздравил молодежную сборную Украины по футболу и вратаря Андрея Лунина с фантастическим выступлением на чемпионате мира в Польше.

Официальный сайт "сливочных" отметил триумф своего футболиста и всей желто-синей команды.

сборная Украины U-20

"Вратарь "Реала", арендованный в прошлом сезоне в "Леганес", был одним из самых важных игроков команды в Польше и в итоге был выбран лучшим вратарем турнира. Украинская команда завершила свое превосходное участие, обыграв в финале Южную Корею (3:1). В этом матче Лунин сыграл 90 минут, он снова выделялся своими решающими сейвами", – говорится в сообщении пресс-службы "королевского клуба".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины U-20 Денис Попов откровенно рассказал об эмоциях во время финала чемпионата мира по футболу.

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