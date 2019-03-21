"Престарелые товарищи": известный журналист дал совет сборной Украины

Известный спортивный журналист Артем Франков назвал оборону сборной Португалии слабым местом соперника Украины в первом матче отбора к Евро-2020.

Главный редактор журнала "Футбол" уверен, что "желто-синие" просто обязаны использовать свое преимущество в скорости.

Новости Сборная Украины понесла потерю перед битвой с Португалией

Португалия на ЧМ-2018

"Хочется верить, что сборная Украины даст настоящий бой португальцам. Разумеется, наша сборная не фаворит этой встречи, португальцы выглядят более явными претендентами на победу. Если мы оптимисты, давайте рассчитывать на то, что сборная Украины забьет, учитывая то, какие опытные ребята, а зачастую, просто престарелые товарищи обычно играют в обороне португальской команды. Мы обязаны это использовать", – цитирует Франкова FoоtBoom.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пожаловался на главный недостаток работы в команде.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!