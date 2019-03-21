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"Престарелые товарищи": известный журналист дал совет сборной Украины

1.9тЧитать материал на украинском

Известный спортивный журналист Артем Франков назвал оборону сборной Португалии слабым местом соперника Украины в первом матче отбора к Евро-2020.

Главный редактор журнала "Футбол" уверен, что "желто-синие" просто обязаны использовать свое преимущество в скорости.

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"Хочется верить, что сборная Украины даст настоящий бой португальцам. Разумеется, наша сборная не фаворит этой встречи, португальцы выглядят более явными претендентами на победу. Если мы оптимисты, давайте рассчитывать на то, что сборная Украины забьет, учитывая то, какие опытные ребята, а зачастую, просто престарелые товарищи обычно играют в обороне португальской команды. Мы обязаны это использовать", – цитирует Франкова FoоtBoom.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пожаловался на главный недостаток работы в команде.

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Темы
Евро-2020Украина - Португалия
Персона
Артем Франков
Теги
сборная Украины по футболусборная Португалии по футболу
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