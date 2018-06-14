Пресс-секретарь Путина дал добро русским девушкам на интим с иностранными болельщиками

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил председателю комитета Госдумы по вопросам семьи Тамаре Плетневой, которая призывала русских девушек воздержаться от интимных связей с иностранными болельщиками ЧМ.

По словам Пескова, прекрасная половина РФ сама разберется в ситуации, говорится в сообщении ТАСС.

"Что касается наших российских женщин, то, наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами. Это лучшие женщины в мире", - отметил Песков.

Также представитель Путина недвусмысленно намекнул, что на паспорте болельщика написано "Нет расизму", как бы призывая девушек не отказывать иностранным гостям в исполнении определенных желаний.

"Скажи нет расизму" — это, наверное, наилучшим образом характеризует атмосферу этого праздника и то, с каким подходом в России в эту атмосферу праздника погружаются", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Нигерии запретил команде секс с русскими девушками.