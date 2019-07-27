Знаменитого футболиста перебил женский оргазм - опубликовано видео

Бывший защитник мадридского "Атлетико" и "Челси" Филипе Луиса попал в курьезную ситуацию во время своей первой пресс-конференции в бразильском "Фламенго".

Выступление футболиста перебил звук женского стона во время секса. Запись оргазма стояла на звонке у кого-то из репортеров.

У Луиса и сидевшего рядом директора "Фламенго" Маркоса Браза это вызвало бурный приступ смеха. Игрок смог вернуться к своему интервью лишь через какое-то время, когда все присутвующие в зале журналисты успокоились.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Атлетико" со счетом 7:3 обыграл мадридский "Реал". После этой игры капитан "сливочных" Серхио Рамос заявил, что он и его партнеры "обо*рались".

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