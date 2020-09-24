Пресс-конференцию тренера "Десны" перед матчем ЛЕ внезапно отменили

Михаил Морозов Футбол 13:50, 24.09.2020 Обновлено: 13:55, 24.09.2020

Пресс-конференцию наставника "Десны" Александра Рябоконя перед выездным поединком третьего раунда квалификации Лиги Европы против "Вольфсбурга" внезапно отменили.

Как сообщили в эфире программы Футбол News, общение с главным тренером украинского клуба не заинтересовало представителей немецких СМИ, поэтому традиционное предматчевое мероприятие не состоялось.

Кроме того, "Вольфсбург" решил сыграть с "Десной" не на своем домашнем стадионе, а на "АОК Арене", на которой свои поединки проводят молодежная и женская команды "волков".

Напомним, что исторический дебют черниговского клуба в еврокубках состоится в четверг, 24 сентября. Начало встречи запланировано на 21:15 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны возможные соперники "Десны" в случае победы над "Вольфсбургом".

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