Пресс-конференция Шевченко перед матчем со Швейцарией не состоялась

Александр Чеканов Футбол 21:07, 16.11.2020 Обновлено: 21:13, 16.11.2020

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко не получил вопросов от журналистов во время пресс-конференции перед матчем со Швейцарией, который запланирован на 17 ноября.

Наставник "желто-синих" должен был рассказать о ситуации в национальной команде в связи с новой вспышкой коронавируса. При этом Шевченко запретили проводить пресс-конференцию на стадионе. Украинская ассоциация футбола организовала общение тренера с журналистам по Zoom, но вопросов наставнику сборной не задавали, пишет "Динамомания".

"Если нет вопросов – то нет и пресс-конференции", – сказал пресс-атташе команды Александр Гливинский.

Отметим, что мероприятие было отложено на полтора часа. Тренеры, футболисты и персонал команды должны были сдать новые тесты на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сборной Украины после матча Лиги наций с Германией выявили три новых случая коронавируса.

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