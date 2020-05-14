В четверг, 14 мая состоялось рабочее совещание с участием представителей Премьер-лиги, клубов УПЛ и Украинской ассоциации футбола (УАФ).

По итогам встречи было принято решение возобновить чемпионат Украины по футболу в Премьер-лиге 30 мая. При этом представители клубов согласились не возобновлять соревнования в чемпионате Украины среди команд U-21 и U-19.

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"Мы получили подтверждение от клубов о желании восстановить чемпионат 30 мая, а матчи последнего, 32-го тура провести 19 июля. К определению окончательной даты финала Кубка Украины и даты матчей плей-офф чемпионата во время совещания решили вернуться позже. Все эти предложения будут официально оформлены и затем предоставлены для утверждения Исполкомом УАФ", - цитирует пресс-служба УПЛ исполнительного директора Евгений Дикий.

Также стоит вопрос о количестве лиц, которых можно будет привлекать к организации и проведению матчей без зрителей. УАФ просит Минздрав увеличить количество в таком случае с 50 до 200 человек.

"Это игроки, представители команд, правоохранители, медики, телетрансляторы, технические работники и т.д. ", - рассказал после завершения встречи директор юридического департамента УАФ Игорь Грищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что футбольные болельщики не вернутся на трибуны раньше сентября, и назвал условие, при котором это произойдет.