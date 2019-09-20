Главная Новости
20 сентября • обновлено в 12:18
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Премьер-лига Украины: где смотреть онлайн 8-й тур, расписание трансляций

765 Читать материал на украинском

В украинской футбольной Премьер-лиге 20-22 сентября будут сыграны матчи 8-го тура нового розыгрыша чемпионата.

Центральным, несомненно, станет противостояние лидеров турнирной таблицы – черниговской "Десны" и донецкого "Шахтера".

Болельщики по традиции смогут увидеть прямые трансляции матчей на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Новости
"Что творится в раздевалке..." Футболист "Динамо" подвел итог фиаско в УПЛ

Премьер-лига Украины. 8-й тур

20 сентября (пятница)

19:00. "Днепр-1" – "Карпаты", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Денис Шурман

21 сентября (суббота)

14:00. "Львов" – "Олимпик", "Футбол 2"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Дмитрий Кутаков

17:00. "Заря" – "Мариуполь", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Николай Балакин

22 сентября (воскресенье)

14:00. "Десна" – "Шахтер", 2+2
Чернигов, стадион имени Гагарина
Главный арбитр: Катерина Монзуль

17:00. "Ворскла" – "Динамо", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Бутовского
Главный арбитр: Юрий Можаровский

19:30. "Колос" – "Александрия", "Футбол 1"
Киев, стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" установило клубный антирекорд в Премьер-лиге, проиграв в 7-м туре черниговской "Десне".

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel