Премьер-лига Украины: где смотреть онлайн 8-й тур, расписание трансляций

В украинской футбольной Премьер-лиге 20-22 сентября будут сыграны матчи 8-го тура нового розыгрыша чемпионата.

Центральным, несомненно, станет противостояние лидеров турнирной таблицы – черниговской "Десны" и донецкого "Шахтера".

Болельщики по традиции смогут увидеть прямые трансляции матчей на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 8-й тур

20 сентября (пятница)

19:00. "Днепр-1" – "Карпаты", УНИАН

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Денис Шурман

21 сентября (суббота)

14:00. "Львов" – "Олимпик", "Футбол 2"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Дмитрий Кутаков

17:00. "Заря" – "Мариуполь", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Николай Балакин

22 сентября (воскресенье)

14:00. "Десна" – "Шахтер", 2+2

Чернигов, стадион имени Гагарина

Главный арбитр: Катерина Монзуль

17:00. "Ворскла" – "Динамо", "Футбол 1"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Бутовского

Главный арбитр: Юрий Можаровский

19:30. "Колос" – "Александрия", "Футбол 1"

Киев, стадион "Оболонь-Арена"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" установило клубный антирекорд в Премьер-лиге, проиграв в 7-м туре черниговской "Десне".

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!