Премьер-лига Украины: где смотреть онлайн 8-й тур, расписание трансляций

В украинской футбольной Премьер-лиге 20-22 сентября будут сыграны матчи 8-го тура нового розыгрыша чемпионата.
Центральным, несомненно, станет противостояние лидеров турнирной таблицы – черниговской "Десны" и донецкого "Шахтера".
Болельщики по традиции смогут увидеть прямые трансляции матчей на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига Украины. 8-й тур
20 сентября (пятница)
19:00. "Днепр-1" – "Карпаты", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Денис Шурман
21 сентября (суббота)
14:00. "Львов" – "Олимпик", "Футбол 2"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Дмитрий Кутаков
17:00. "Заря" – "Мариуполь", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Николай Балакин
22 сентября (воскресенье)
14:00. "Десна" – "Шахтер", 2+2
Чернигов, стадион имени Гагарина
Главный арбитр: Катерина Монзуль
17:00. "Ворскла" – "Динамо", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Бутовского
Главный арбитр: Юрий Можаровский
19:30. "Колос" – "Александрия", "Футбол 1"
Киев, стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" установило клубный антирекорд в Премьер-лиге, проиграв в 7-м туре черниговской "Десне".
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