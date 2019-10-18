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18 октября • обновлено в 16:21
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Премьер-лига Украины: где смотреть онлайн 11-й тур

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В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 18 октября, возобновляются матчи элитного дивизиона.

11-игровой день откроют донецкий "Шахтер" и новичок "вышки" "Колос". Кроме того, интерес публики вызывают противостояния "Динамо" и "Александрии", а также "Десны" и луганской "Зари".

Традиционно фанаты смогут увидеть матчи в эфире каналов "Футбол 1", 2+2, УНИАН и ZIK. Вашему вниманию полное расписание.

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Премьер-лига Украины. 11-й тур

18 октября (пятница)

19:00. "Шахтер" – "Колос", "Футбол 1"
Харьков, стадион "Металлист"
Главный арбитр: Ярослав Козык

19 октября (суббота)

14:00. "Карпаты" – "Львов", ZIK/УНИАН
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Евгений Арановский

17:00. "Заря" – "Десна", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Александр Омельченко

20 октября (воскресенье)

14:00. "Мариуполь" – "Днепр-1", "Футбол 1"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Сергей Бойко

17:00. "Динамо" – "Александрия", 2+2
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Николай Балакин

19:30. "Олимпик" – "Ворскла", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Александр Дердо

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" понесло серьезную потерю накануне 11-го тура Премьер-лиги.

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Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина
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