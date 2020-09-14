Представитель "нового Шевченко" рассказал о переходе форварда "Динамо" в Италию

Журналист Юрий Шевченко пообщался с представителем нападающего "Динамо" Владислава Супряги Леонардо Лиматолой и узнал о возможном переезде футболиста в Италию.

"Михайлович (тренер "Болоньи" – Ред.) не звонил Супряге, Супряга не соглашался на переход. Переговоры ведутся, предложение есть. Готова ли "Болонья" дать больше десяти миллионов евро? У клуба сейчас ограниченные финансовые возможности, Sky еще не сделал все выплаты за прошлый сезон, и в целом ситуация с телеправами очень неопределенная. Нет гарантий в отношении бюджета. Поэтому не уверен, что "Болонья" будет платить больше десяти миллионов", – написал журналист в Telegram-канале "ДжанлукаЛападула".

Он также прокомментировал интерес "Торино" и "Милана" к Супряге.

"Интерес других клубов? Это точно не "Торино" – я говорил с их спортивным директором, их бюджет не позволяет оформить такую сделку. Информация о "Торино" – чепуха от посредника, который просто хотел себя прорекламировать. С представителями "Милана" я общался лично, им нравится Супряга. Но клуб следит за множеством футболистов", – добавил Шевченко.

Напомним, что сенегальский агент Ибрагим Сонко, который ранее выступал в английской Премьер-лиге и сборной страны, назвал форварда киевского клуба "новым Андреем Шевченко".

Как сообщал OBOZREVATEL, агент Романа Зозули Владимир Кузьменко оценил вероятность возвращения футболиста в "Динамо".

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