"Предсмертные крики" со стадиона напугали россиян

В Санкт-Петербурге с 28 июня на стадионе футбольного клуба "Зенит" начала работать система отпугивания птиц.

Аудиодорожка, имитирующая выстрелы и птичий клекот, должна защитить "Крестовский" от чаек и бакланов, чьи клювы угрожают обшивке крыши. Мучительные вопли, доносящиеся со стадиона, напугали не только птиц, но и жителей окрестных домов.

"Я подумала, что собаку раздавили. Настолько жутким и непривычным был шум. Дети не могут уснуть или, наоборот, просыпаются и постоянно спрашивают, почему птичкам так худо. А на Яхтенном мосту и вовсе невозможно находиться. Ощущение, будто бакланов на стадионе режут", - цитирует "Фонтанка" жительницу соседнего дома.

В прошлом году вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин обвинил бакланов в разрушении цельности светоотражающей пленки на крыше "Крестовского". Арену сдали в эксплуатацию в декабре 2016 года.

Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ неоднократно пересматривалась в сторону увеличения и в итоге приблизилась к 1 млрд долларов.

Позже в сети показали позорные фото протечек и недоделок питерского стадиона.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что подрядчикам пришлось полностью поменять газон на поле "Зенит-Арены".

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