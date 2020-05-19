"Предложите Суркису что-нибудь сделать с телом Лобановского": Уткин - о Семине

Известный российский комментатор Василий Уткин поделился мнением о работе 73-летнего Юрия Семина на посту главного тренера "Локомотива", сравнив ситуацию с киевским "Динамо" и Валерием Лобановским.

Василий Уткин

"Не вижу взаимосвязи между титулованностью и призывами оставить Семина в "Локомотиве" еще на 2-3 года. Мадридский "Реал" каждый год выходит в Лигу чемпионов и иногда меняет главного тренера. Юп Хайнкесс выиграл в "Баварии" Лигу чемпионов и был заменен по окончании контракта. Но какое это имеет отношение к тому, что Семин – лучший вариант на ближайшие годы? В противном случае предложите Игорю Суркису что-нибудь сделать с телом Валерия Лобановского. Посадить его на тренерскую скамейку, например. Он, в конце концов, самый заслуженный в истории "Динамо"", – сказал Уткин в эфире Youtube-канала "Едим спорт".

В дополнение Уткин предложил "говорить серьезно о том, что будет, а не о том, что было или есть".

Как сообща OBOZREVATEL, известный украинский агент Дмитрий Селюк жестко раскритиковал решение руководства "Локомотива" не продлевать контракт с легендой клуба и экс-тренером киевского "Динамо" Юрием Семиным.