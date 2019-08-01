"Предлагают столько!" Хацкевич рассказал о новом трансфере "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич после матча с "Карпатами" (2:0) в 1-м туре Премьер-лиги подтвердил интерес киевского клуба к нападающему сборной Люксембурга Жерсону Родригесу.

"Знаете, в нашу команду предлагают столько футболистов! Потом пишут об этом. Зайца того же предлагали. Трансферное окно еще не закрыто. Мы ведем поиск атакующего игрока, а будет это Жерсон или кто-то другой, я не могу сказать. Интересуемся ли мы Родригесом? Да, интересуемся им", — сказал Хацкевич, чьи слова передает "Трибуна".

Жерсон Родригес Reuters

Также СМИ стало известно, что 1 августа футболист пройдет медосмотр в "Динамо". Жерсон Родригес на данный момент принадлежит японскому клубу "Джубило Ивата".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились подробности трансфера Родригеса в киевский клуб, в частности в прессу просочились данные о стоимости перехода.

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