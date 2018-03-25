Предателя Украины наказали в сборной России: спортивные итоги 24 марта

Предателя Украины наказали в сборной России по футболу, а боец MMA унизил отправленного в нокаут соперника и проиграл. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости субботы, 24 марта.
Кроме того, интимные снимки популярной спортсменки, прославившейся силиконовой грудью, попали в сеть и 15-летняя олимпийская чемпионка, с которой нарушил закон Путин, опозорилась на ЧМ. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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Интимные снимки популярной спортсменки, прославившейся силиконовой грудью, попали в сеть
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