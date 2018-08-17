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Предатель Украины унизил российских футболистов

7.9тЧитать новость на украинском

Известный шахматист Сергей Карякин, который поддержал аннексию Россией Крыма и отказался от украинского гражданства в пользу РФ, жестко высказался о российском футболе. По его мнению, представителей страны в Лиге чемпионов не ждет ничего хорошего.

"Если честно, то ни одна команда не впечатлила. Особенно в Европе. Страшно подумать, что будет с "Локо" и ЦСКА в Лиге чемпионов. Ну а если наша шестая команда "Уфа" так играет с "Прогресом" из Люксембурга, то мне кажется, нужно думать, как поднимать уровень. После такого великолепного первенства мира, после такого выступления сборной нам нужен совершенно другой футбол", – приводит слова Карякина "Спорт-Экспресс".

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Как сообщал OBOZREVATEL, московский "Спартак" вылетел из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей греческому ПАОКу.

Читайте все новости по теме "чемпионат России" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат России
Персона
Сергей Карякин
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