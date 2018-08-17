Предатель Украины унизил российских футболистов

Известный шахматист Сергей Карякин, который поддержал аннексию Россией Крыма и отказался от украинского гражданства в пользу РФ, жестко высказался о российском футболе. По его мнению, представителей страны в Лиге чемпионов не ждет ничего хорошего.

"Если честно, то ни одна команда не впечатлила. Особенно в Европе. Страшно подумать, что будет с "Локо" и ЦСКА в Лиге чемпионов. Ну а если наша шестая команда "Уфа" так играет с "Прогресом" из Люксембурга, то мне кажется, нужно думать, как поднимать уровень. После такого великолепного первенства мира, после такого выступления сборной нам нужен совершенно другой футбол", – приводит слова Карякина "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, московский "Спартак" вылетел из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей греческому ПАОКу.