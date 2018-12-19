Предатель «Динамо» прокомментировал переход в «Шахтер»

Экс-футболист киевского "Динамо" Жуниор Мораес признался, что ему нелегко дался переход в команду принципиального соперника - донецкий "Шахтер". Бразильский форвард прокомментировал критику фанатов столичного клуба.

"Я уважаю их точку зрения, поскольку всегда был предан своему делу - игре в футбол", - цитирует Мораеса Tribuna.

ФК Шахтер

Бразильскому нападающему решение о переходе далось нелегко, но он счастлив в новом клубе.

"Переход в "Шахтер" был очень трудным решением, но я много думал над ним. В "Шахтере" создан отличный проект и я был уверен, что трансфер будет полезен для моей карьеры", - рассказал о ситуации экс-футболист "Динамо".

Напомним, что в летнее трансферное окно Мораес подписал контракт с донецким “Шахтером”. Футболистов “Динамо” оскорбило это решение и в первом очном противостоянии с горняками они не пожали бразильцу руку.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший партнер Мораеса вратарь “Динамо” Денис Бойко резко высказался о переходе бразильца в “Шахтер”.