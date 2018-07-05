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Чемпионат мира 2018
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Правительство РФ зажало денег на футбольную сборную

1.1тЧитать новость на украинском

Футболисты сборной России не получат денег от властей за выступление на домашнем чемпионате мира.

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В правительстве РФ считают, что чемпионат мира по футболу принципиально ничем не отличается от мировых первенств по другим видам спорта.

"Выплат пока не планируется. Чем ЧМ по футболу отличается от чемпионатов мира по другим видам спорта? По итогам ЧМ государство никогда не платит спортсменам. Олимпиада - отдельная история, там множество видов спорта", - приводит слова своего источника во властных кругах "Интерфакс".

Выплаты же от Международной федерации футбола (ФИФА) за выступление на мундиале распределит Российский футбольный союз. Команда Черчесова уже заработала $16 млн, из них $8 млн заберет РФС. По данным СМИ, из этих денег каждый футболист сборной получит 45 тыс. евро (по 15 тыс. евро за каждую победу).

Как сообщал OBOZREVATEL, защитника сборной РФ оштрафовала ФИФА за фол в матче с командой Испании.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Объект
сборная России по футболу
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