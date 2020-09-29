Правила чемпионата Англии по футболу могут изменить из-за коронавируса

Клубы английской Премьер-лиги проведут голосование о внесении официальных изменений в правила первенства страны.

Как сообщает издание BBC, во вторник, 29 сентября, команды АПЛ обсудят вопрос досрочного завершения сезона в случае его приостановки из-за непредвиденных обстоятельств, в частности из-за коронавируса. Если клубы проголосуют за введение этого правила, то им нужно будет определиться с количеством матчей, которые необходимо сыграть, чтобы можно было признать сезон действительным.

Ожидается, что для признания результатов чемпионата окончательными командам нужно будет провести две трети-три четверти из общего количества поединков. В противном случае сезон будет аннулирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФИФА изменила правила футбола, касающиеся выступления игроков за национальные сборные.