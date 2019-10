Позор всей Англии: в Лиге чемпионов произошло громкое событие

Лондонский "Тоттенхэм", который во вторник, 1 октября проиграл на своем поле со счетом 2:7 "Баварии" во втором туре Лиги чемпионов, установил антирекорд для английских клубов в еврокубках.

Это фиаско стало самым крупным домашним поражением в еврокубковой истории англичан, сообщает Opta.

5 - Tottenham’s 2-7 defeat to Bayern Munich was the biggest ever margin of defeat by an English team at home in any European competition. Crushing. pic.twitter.com/LnUf8PKaWO