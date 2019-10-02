Позор всей Англии: в Лиге чемпионов произошло громкое событие

Лондонский "Тоттенхэм", который во вторник, 1 октября проиграл на своем поле со счетом 2:7 "Баварии" во втором туре Лиги чемпионов, установил антирекорд для английских клубов в еврокубках.

Это фиаско стало самым крупным домашним поражением в еврокубковой истории англичан, сообщает Opta.

5 - Tottenham’s 2-7 defeat to Bayern Munich was the biggest ever margin of defeat by an English team at home in any European competition. Crushing. pic.twitter.com/LnUf8PKaWO — OptaJoe (@OptaJoe) 1 октября 2019 г.

"Тоттенхэм" впервые в истории пропустил семь мячей в домашнем матче. В последний раз команда пропускала такое количество голов в гостевой встрече чемпионата Англии с "Ньюкаслом" в 1996 году.

Кроме того, это поражение также стало самым крупным в карьере Маурисио Почеттино на посту главного тренера наряду с тем, когда "Эспаньол" под его руководством проиграл "Реалу" со счетом 0:5 в марте 2012 года.

"Тоттенхэм" - "Бавария" - 2:7

"Бавария", в то же время, зафиксировала свою вторую самую крупную выездную победу в еврокубках. Лучшим результатом остается победа над "Ромой" со счетом 7:1 в октябре 2014 года в Лиге чемпионов.

При этом нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски установил самую длинную голевую серию за свою карьеру в немецком клубе, забивая в последних девяти матчах за команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Реал" установил позорный антирекорд в Лиге чемпионов.

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