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Позор "Реала" в Лиге чемпионов: Моуриньо поставил ультиматум мадридцам

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Знаменитый португальский специалист Жозе Моуриньо готов во второй раз в карьере принять мадридский "Реал".

"Особенный" уже работал со "сливочными" в 2010-2013-м годах, а после позорного вылета испанцев из Лиги чемпионов хочет вновь возглавить "королевский клуб", сообщает El Chiringuito. При этом, по данным источника, Моуриньо поставил жесткие условия руководству "Реала".

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Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо

В частности, португальский тренер хочет получить гарантии того, что ему будет позволено произвести чистку состава команды. Также он рассчитывает получить полный контроль над комплектованием нового коллектива.

Напомним, мадридский "Реал" по сумме двух матчей проиграл амстердамскому "Аяксу" в 1/8 финала Лиги чемпионов с общим счетом – 3:5.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче Лиги чемпионов между "Реалом" и "Аяксом" случился скандальный эпизод с использованием арбитром системы видеоповтора.

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Жозе Моуриньо
Тег
Реал Мадрид
Источник
Источник:iSport
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